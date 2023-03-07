Сажин Федор Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиПосле 1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Сажин Иван Симионов
Мать: Сажина Лукерья
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Сажин Александр (Кондратий) Федоров
Мать ребёнка: Сажина Василиса
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Сажин Иван Федоров
Мать ребёнка: Сажина Василиса
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Сажин Антон Федоров
Мать ребёнка: Сажина Василиса
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Сажин Яков Федоров
Мать ребёнка: Сажина Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сажина Василиса
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1848