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Сажин Федор Иванов

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

После 1848

Пол

Мужской

Отец

Около 1774 г.р.

Мать

Около 1777 г.р.

Жена

Около 1801 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Сажин Иван Симионов

Мать: Сажина Лукерья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Сажин Александр (Кондратий) Федоров

Мать ребёнка: Сажина Василиса

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Сажин Иван Федоров

Мать ребёнка: Сажина Василиса

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Сажин Антон Федоров

Мать ребёнка: Сажина Василиса

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Сажин Яков Федоров

Мать ребёнка: Сажина Василиса

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сажина Василиса

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1848
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