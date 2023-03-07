Сажин Александр (Кондратий) Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1817
Дата смерти17.08.1899 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: Сажин Федор Иванов
Мать: Сажина Василиса
Рождение ребёнка
Около 1843
Мать ребёнка: Сажина Христинья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.08.1899 ст.
Причина смерти: от преклонной старости