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Сажин Александр (Кондратий) Федоров

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

17.08.1899 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1802 г.р.

Мать

Около 1801 г.р.

Жена

Около 1817 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Сажин Федор Иванов

Мать: Сажина Василиса

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Сажин Тарас Кондратьев

Мать ребёнка: Сажина Христинья Михайлова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сажина Христинья Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
17.08.1899 ст.
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от преклонной старости
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