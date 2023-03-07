Симион Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1741
Дата смертиПосле 1774
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Отец: Яков Степанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Марья Семенова
Мать ребёнка: Аксинья Симонова
Рождение ребёнка
Около 1771
Мать ребёнка: Аксинья Симонова
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Сажин Иван Симионов
Мать ребёнка: Аксинья Симонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Симонова
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1774