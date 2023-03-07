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Симион Яковлев

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

После 1774

Пол

Мужской

Отец

Около 1716 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1740 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Яков Степанов

Мать: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Марья Семенова

Мать ребёнка: Аксинья Симонова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Сажин Тимофей Симионов

Мать ребёнка: Аксинья Симонова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Сажин Иван Симионов

Мать ребёнка: Аксинья Симонова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Симонова

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1774
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