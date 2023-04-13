Полуляхов Иван Фролович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолуляхов Иван Фролович

Полуляхов Иван Фролович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: Полуляхов Фрол

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1812

Сын: Полуляхов Федор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1814

Дочь: Переверзева Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Михайлова Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1819

Сын: Полуляхов Стефан Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1820

Сын: Полуляхов Антон Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1830

Сын: Полуляхов Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close