Полуляхов Иван Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: Полуляхов Фрол
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1812
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1814
Дочь: Переверзева Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Михайлова Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1819
Сын: Полуляхов Стефан Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1820
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1830
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно