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Полуляхов Федор Иванович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: Полуляхов Иван Фролович

Мать: не указана

Бракосочетание
13.10.1830

Жена: Полуляхова Ирина Павловна

Рождение ребёнка
23.09.1832

Сын: Полуляхов Иван Федорович

Мать ребёнка: Полуляхова Ирина Павловна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Ксения Федоровна

Мать ребёнка: Полуляхова Ирина Павловна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Полуляхова Ирина Павловна

Бракосочетание
10.11.1834

Жена: Полуляхова Прасковья Леонтьевна

Рождение ребёнка
19.01.1840

Дочь: Ксения Федоровна

Мать ребёнка: Полуляхова Прасковья Леонтьевна

Рождение ребёнка
09.02.1842

Сын: Полуляхов Федор Федорович

Мать ребёнка: Полуляхова Прасковья Леонтьевна

Рождение ребёнка
22.01.1844

Сын: Полуляхов Тимофей Федорович

Мать ребёнка: Полуляхова Прасковья Леонтьевна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Полуляхов Кузьма Федорович

Мать ребёнка: Полуляхова Прасковья Леонтьевна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Матрона Федоровна

Мать ребёнка: Полуляхова Прасковья Леонтьевна

Рождение ребёнка
21.02.1852

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Полуляхова Прасковья Леонтьевна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Полуляхов Родион Федорович

Мать ребёнка: Полуляхова Прасковья Леонтьевна

Рождение ребёнка
26.04.1854

Дочь: Александра Федоровна

Мать ребёнка: Полуляхова Прасковья Леонтьевна

Рождение ребёнка
02.02.1856

Сын: Полуляхов Семен Федорович

Мать ребёнка: Полуляхова Прасковья Леонтьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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