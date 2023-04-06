Полуляхов Федор Иванович
Место рождения
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Полуляхов Иван Фролович
Мать: не указана
Мать ребёнка: Полуляхова Ирина Павловна
Дочь: Ксения Федоровна
Мать ребёнка: Полуляхова Ирина Павловна
Дочь: Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Полуляхова Ирина Павловна
Дочь: Ксения Федоровна
Мать ребёнка: Полуляхова Прасковья Леонтьевна
Сын: Полуляхов Федор Федорович
Мать ребёнка: Полуляхова Прасковья Леонтьевна
Сын: Полуляхов Тимофей Федорович
Мать ребёнка: Полуляхова Прасковья Леонтьевна
Сын: Полуляхов Кузьма Федорович
Мать ребёнка: Полуляхова Прасковья Леонтьевна
Дочь: Матрона Федоровна
Мать ребёнка: Полуляхова Прасковья Леонтьевна
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Полуляхова Прасковья Леонтьевна
Сын: Полуляхов Родион Федорович
Мать ребёнка: Полуляхова Прасковья Леонтьевна
Дочь: Александра Федоровна
Мать ребёнка: Полуляхова Прасковья Леонтьевна
Сын: Полуляхов Семен Федорович
Мать ребёнка: Полуляхова Прасковья Леонтьевна