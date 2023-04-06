Полуляхов Кузьма Федорович
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смерти18.09.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Бракосочетание
25.01.1867
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Анастасия Кузьминична
Мать ребёнка: Полуляхова Устинья Артемьевна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Гутнева Ирина Кузьминична
Мать ребёнка: Полуляхова Устинья Артемьевна
Рождение ребёнка
17.08.1881
Мать ребёнка: Полуляхова Устинья Артемьевна
Рождение ребёнка
17.12.1883
Дочь: Анна Кузьминична
Мать ребёнка: Полуляхова Устинья Артемьевна
Рождение ребёнка
22.01.1886
Мать ребёнка: Полуляхова Устинья Артемьевна
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Полуляхова Устинья Артемьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.09.1890
Причина смерти: чахотка