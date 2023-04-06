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Полуляхов Кузьма Федорович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1847

Дата смерти

18.09.1890

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Полуляхов Федор Иванович

Мать: Полуляхова Прасковья Леонтьевна

Бракосочетание
25.01.1867

Жена: Полуляхова Устинья Артемьевна

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Анастасия Кузьминична

Мать ребёнка: Полуляхова Устинья Артемьевна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Гутнева Ирина Кузьминична

Мать ребёнка: Полуляхова Устинья Артемьевна

Рождение ребёнка
17.08.1881

Сын: Полуляхов Федор Кузьмич

Мать ребёнка: Полуляхова Устинья Артемьевна

Рождение ребёнка
17.12.1883

Дочь: Анна Кузьминична

Мать ребёнка: Полуляхова Устинья Артемьевна

Рождение ребёнка
22.01.1886

Сын: Полуляхов Петр Кузьмич

Мать ребёнка: Полуляхова Устинья Артемьевна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Полуляхов Борис Кузьмич

Мать ребёнка: Полуляхова Устинья Артемьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.09.1890
Причина смерти: чахотка
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