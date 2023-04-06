Полуляхов Петр Иванович
Место рождения
Дата рожденияДо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830
Отец: Полуляхов Иван Фролович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1853
Мать ребёнка: Полуляхова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Наталья Петровна
Мать ребёнка: Полуляхова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
02.11.1856
Сын: Полуляхов Демьян Петрович
Мать ребёнка: Полуляхова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Агафья Петровна
Мать ребёнка: Полуляхова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
29.12.1860
Сын: Полуляхов Стефан Петрович
Мать ребёнка: Полуляхова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
18.01.1863
Мать ребёнка: Полуляхова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
26.07.1866
Дочь: Фостова Анна Петровна
Мать ребёнка: Полуляхова Мария Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно