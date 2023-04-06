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Полуляхов Петр Иванович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830

Отец: Полуляхов Иван Фролович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1853

Сын: Полуляхов Семен Петрович

Мать ребёнка: Полуляхова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Наталья Петровна

Мать ребёнка: Полуляхова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
02.11.1856

Сын: Полуляхов Демьян Петрович

Мать ребёнка: Полуляхова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Агафья Петровна

Мать ребёнка: Полуляхова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
29.12.1860

Сын: Полуляхов Стефан Петрович

Мать ребёнка: Полуляхова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
18.01.1863

Сын: Полуляхов Макар Петрович

Мать ребёнка: Полуляхова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
26.07.1866

Дочь: Фостова Анна Петровна

Мать ребёнка: Полуляхова Мария Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полуляхова Мария Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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