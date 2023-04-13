Переверзева (Полуляхова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переверзева (Полуляхова) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1814

Дата смерти

До 1852

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814

Отец: Полуляхов Иван Фролович

Мать: не указана

Бракосочетание
17.09.1831

Муж: Переверзев Никанор Ефимович

Рождение ребёнка
07.12.1833

Сын: Переверзев Николай Никанорович

Отец ребёнка: Переверзев Никанор Ефимович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Переверзев Устин Никанорович

Отец ребёнка: Переверзев Никанор Ефимович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Селезнева Юлиана Никаноровна

Отец ребёнка: Переверзев Никанор Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1852
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