Переверзева (Полуляхова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1814
Дата смертиДо 1852
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814
Отец: Полуляхов Иван Фролович
Мать: не указана
Бракосочетание
17.09.1831
Рождение ребёнка
07.12.1833
Сын: Переверзев Николай Никанорович
Отец ребёнка: Переверзев Никанор Ефимович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Переверзев Устин Никанорович
Отец ребёнка: Переверзев Никанор Ефимович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Селезнева Юлиана Никаноровна
Отец ребёнка: Переверзев Никанор Ефимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1852