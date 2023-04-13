Полуляхов Фрол
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Полуляхов Максим Фролович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1780
Сын: Полуляхов Митрофан
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1786
Сын: Полуляхов Василий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1790
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно