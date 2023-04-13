Полуляхов Фрол — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полуляхов Фрол

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Полуляхов Максим Фролович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1780

Сын: Полуляхов Митрофан

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1786

Сын: Полуляхов Василий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1790

Сын: Полуляхов Иван Фролович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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