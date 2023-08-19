Полуляхов Стефан Иванович
Место рождения
Дата рожденияДо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819
Отец: Полуляхов Иван Фролович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Полуляхов Григорий Стефанович
Мать ребёнка: Полуляхова Матрона Филатовна
Рождение ребёнка
21.10.1839
Дочь: Мария Стефановна
Мать ребёнка: Полуляхова Матрона Филатовна
Рождение ребёнка
26.10.1841
Дочь: Прасковья Стефановна
Мать ребёнка: Полуляхова Матрона Филатовна
Рождение ребёнка
20.08.1843
Дочь: Василиса Стефановна
Мать ребёнка: Полуляхова Матрона Филатовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно