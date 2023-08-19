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Полуляхов Стефан Иванович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819

Отец: Полуляхов Иван Фролович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Полуляхов Григорий Стефанович

Мать ребёнка: Полуляхова Матрона Филатовна

Рождение ребёнка
21.10.1839

Дочь: Мария Стефановна

Мать ребёнка: Полуляхова Матрона Филатовна

Рождение ребёнка
26.10.1841

Дочь: Прасковья Стефановна

Мать ребёнка: Полуляхова Матрона Филатовна

Рождение ребёнка
20.08.1843

Дочь: Василиса Стефановна

Мать ребёнка: Полуляхова Матрона Филатовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полуляхова Матрона Филатовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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