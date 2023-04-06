Полуляхова Матрона Филатовна
Место рождения
Дата рожденияДо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Полуляхов Григорий Стефанович
Отец ребёнка: Полуляхов Стефан Иванович
Рождение ребёнка
21.10.1839
Дочь: Мария Стефановна
Отец ребёнка: Полуляхов Стефан Иванович
Рождение ребёнка
26.10.1841
Дочь: Прасковья Стефановна
Отец ребёнка: Полуляхов Стефан Иванович
Рождение ребёнка
20.08.1843
Дочь: Василиса Стефановна
Отец ребёнка: Полуляхов Стефан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно