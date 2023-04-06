Полуляхова Матрона Филатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полуляхова Матрона Филатовна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Полуляхов Григорий Стефанович

Отец ребёнка: Полуляхов Стефан Иванович

Рождение ребёнка
21.10.1839

Дочь: Мария Стефановна

Отец ребёнка: Полуляхов Стефан Иванович

Рождение ребёнка
26.10.1841

Дочь: Прасковья Стефановна

Отец ребёнка: Полуляхов Стефан Иванович

Рождение ребёнка
20.08.1843

Дочь: Василиса Стефановна

Отец ребёнка: Полуляхов Стефан Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полуляхов Стефан Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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