Безсонов Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1809
Сын: Безсонов Андрей Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Безсонов Мирон Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1834
Сын: Безсонов Трофим Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно