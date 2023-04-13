Безсонов Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безсонов Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1809

Сын: Безсонов Андрей Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Безсонов Мирон Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1834

Сын: Безсонов Трофим Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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