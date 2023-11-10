Безгодков Роман Варлаамов
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
1860
Бракосочетание
05.11.1878
Б41. 05 ноября Шатровской волости д.Ожогиной кр. Роман Варлаамов Безгодов, правосл., первым, 19 лет и той же деревни кр.д.д. Александра Тихонова Суморокова, правосл., 20 лет. Ппж: д.Ожогиной крестьяне... Показать все
Рождение ребёнка
11.04.1879
Мать ребёнка: Безгодкова Александра Тихонова
ГАКО (Курган). 235.4.27 МК Камышевское 1879 Лл. 43 об. – 44 Р72. 01 (01) октября. Андрей Д.Ожогиной кр. Роман Варлаамов Безгодов и зже Александра Тихонова, оба православные. В: с. Камышевского кр. Сер... Показать все
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Безгодова Матрона Романова
Мать ребёнка: Безгодкова Александра Тихонова
Рождение ребёнка
27.02.1887
Мать ребёнка: Безгодкова Александра Тихонова
ГАКО (Курган). 235.4.55 МК Камышевское 1886 Лл. 9 об. – 10 Р25. 27 (28) февраля. Василий Д.Ожогиной запасный рядовой Роман Варлаамов Безгодов и зже Александра Тихонова, оба православные. В: той же де... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1889
Сын: Безгодков Евфимий Романов
Мать ребёнка: Безгодкова Александра Тихонова
Р20. 01 (02) апреля. Евфимий Д.Ожогиной запасный рядовой Роман Варлаамов Безгодов и зже Александра Тихонова, оба православные. В: с.Камышевского кр. Василий Федоров Овечкин и девица Анисья Назарова Мо... Показать все
Рождение ребёнка
25.06.1890
Дочь: Безгодова Евфросиния Романова
Мать ребёнка: Безгодкова Александра Тихонова
Р46. 25 (26) июня. Евфросиния Д.Ожогиной запасный рядовой Роман Варлаамов Безгодов и зже Александра Тихонова, оба православные. В: с.Камышевского кр. Иван Никитин Секисов и солд.жена Елена Варлаамова ... Показать все
Рождение ребёнка
01.07.1897
Мать ребёнка: Безгодкова Александра Тихонова
Р49. 01 (01) июля. Петр Д.Ожогиной запасный рядовой Роман Варлаамов Безгодов и зже Александра Тихонова, оба православные. Восприемники: д.Ожогиной кр. Иван Иванов Безгодов и той же деревни кр.девица Е... Показать все
Бракосочетание
06.11.1905
ГАКО (Курган). 235.3.1879 МК Камышевское 1905 Лл. 75 об. – 76 Б62. 06 ноября Д.Ожогиной кр. Роман Варламов Безгодов, православный, вторым браком, 45 лет и Пермской губернии Шадринского уезда Мехонской... Показать все
Рождение ребёнка
27.09.1906
ГАКО (Курган). 235.3.2034 МК Камышевское 1906 Лл. 48 об. – 49 Р102. 27 (28) сентября. Михаил Д.Ожогиной кр. Роман Варлаамов Безгодов и зже Матрона Федорова, оба правосл. В: с.Камышевского кр. Иоанн Ма... Показать все
Поручитель
12.02.1907
ГАКО (Курган). 235.3.2186 МК Камышевское 1907 Лл. 70 об. – 71 Б32. 12 февраля Д.Ожогиной кр. Федор Иоаннов Безгодов, правосл., первым, 22 года и с.Камышевского кр.д.д. Евгения Иоаннова Осетрова, право... Показать все
Рождение ребёнка
28.09.1907
ГАКО (Курган). 235.3.2186 МК Камышевское 1907 Лл. 47 об. – 48 Р96. 28 (29) сентября. Михаил Д.Ожогиной кр. Роман Варлаамов Безгодов и зже Матрона Федорова, оба правосл. В: с.Камышевского кр. Иоанн Дио... Показать все
Рождение ребёнка
11.03.1909
Дочь: Безгодова Клавдия Романова
Мать ребёнка: Безгодова Матрона Федорова
ГАКО (Курган). 235.3.2519 МК Камышевское 1909 Лл. 13 об. – 14 Р27. 11 (14) марта. Клавдия Д.Ожогиной кр. Роман Варлаамов Безгодов и зже Матрона Федорова, оба правосл. В: с.Камышевского кр. Евграф Миха... Показать все
Рождение ребёнка
30.09.1914
ГАКО (Курган). 235.3.3396 МК Камышевское 1914 Лл. 48 об. – 49 Р84. 30 сентября (01 октября). Михаил Шатровской волости деревни Ожогиной крестьянин Роман Варлаамов Безгодов и законная жена его Матрона... Показать все
Смерть
Неизвестно