Безгодова (Рябова) Матрона Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Пермской губернии Шадринского уезда Мехонской волости д.Дальне-Кубасовой
Бракосочетание
06.11.1905
ГАКО (Курган). 235.3.1879 МК Камышевское 1905 Лл. 75 об. – 76 Б62. 06 ноября Д.Ожогиной кр. Роман Варламов Безгодов, православный, вторым браком, 45 лет и Пермской губернии Шадринского уезда Мехонской... Показать все
Рождение ребёнка
27.09.1906
ГАКО (Курган). 235.3.2034 МК Камышевское 1906 Лл. 48 об. – 49 Р102. 27 (28) сентября. Михаил Д.Ожогиной кр. Роман Варлаамов Безгодов и зже Матрона Федорова, оба правосл. В: с.Камышевского кр. Иоанн Ма... Показать все
Рождение ребёнка
28.09.1907
ГАКО (Курган). 235.3.2186 МК Камышевское 1907 Лл. 47 об. – 48 Р96. 28 (29) сентября. Михаил Д.Ожогиной кр. Роман Варлаамов Безгодов и зже Матрона Федорова, оба правосл. В: с.Камышевского кр. Иоанн Дио... Показать все
Рождение ребёнка
11.03.1909
Дочь: Безгодова Клавдия Романова
Отец ребёнка: Безгодков Роман Варлаамов
ГАКО (Курган). 235.3.2519 МК Камышевское 1909 Лл. 13 об. – 14 Р27. 11 (14) марта. Клавдия Д.Ожогиной кр. Роман Варлаамов Безгодов и зже Матрона Федорова, оба правосл. В: с.Камышевского кр. Евграф Миха... Показать все
Рождение ребёнка
30.09.1914
ГАКО (Курган). 235.3.3396 МК Камышевское 1914 Лл. 48 об. – 49 Р84. 30 сентября (01 октября). Михаил Шатровской волости деревни Ожогиной крестьянин Роман Варлаамов Безгодов и законная жена его Матрона... Показать все
Смерть
Неизвестно