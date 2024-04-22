Безгодов Михаил Романов
Место рождения
Дата рождения30.09.1914
Дата смерти01.04.1915
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
30.09.1914
ГАКО (Курган). 235.3.3396 МК Камышевское 1914 Лл. 48 об. – 49 Р84. 30 сентября (01 октября). Михаил Шатровской волости деревни Ожогиной крестьянин Роман Варлаамов Безгодов и законная жена его Матрона... Показать все
Смерть
01.04.1915
ГАКО (Курган). 235.3.3592 МК Камышевское 1915 Лл. 76 об. – 77 У19. 01 (04) апреля Д.Ожогиной кр. Романа Варламова Безгодова сын Михаил, 6 мес., от кори.