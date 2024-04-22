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Безгодова Клавдия Романова

Место рождения

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

11.03.1909

Дата смерти

18.07.1909

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1909

Отец: Безгодков Роман Варлаамов

Мать: Безгодова Матрона Федорова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.3.2519 МК Камышевское 1909 Лл. 13 об. – 14 Р27. 11 (14) марта. Клавдия Д.Ожогиной кр. Роман Варлаамов Безгодов и зже Матрона Федорова, оба правосл. В: с.Камышевского кр. Евграф Миха... Показать все
Смерть
18.07.1909
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.3.2519 МК Камышевское 1909 Лл. 117 об. – 118 У73. 18 (18) июля Д.Ожогиной кр. Романа Варлаамова Безгодова дочь Клавдия, 5 мес., от поноса.
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