Безгодова Клавдия Романова
Место рождения
Дата рождения11.03.1909
Дата смерти18.07.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
11.03.1909
ГАКО (Курган). 235.3.2519 МК Камышевское 1909 Лл. 13 об. – 14 Р27. 11 (14) марта. Клавдия Д.Ожогиной кр. Роман Варлаамов Безгодов и зже Матрона Федорова, оба правосл. В: с.Камышевского кр. Евграф Миха... Показать все
Смерть
18.07.1909
ГАКО (Курган). 235.3.2519 МК Камышевское 1909 Лл. 117 об. – 118 У73. 18 (18) июля Д.Ожогиной кр. Романа Варлаамова Безгодова дочь Клавдия, 5 мес., от поноса.