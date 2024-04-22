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Безгодов Михаил Романов

Место рождения

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

27.09.1906

Дата смерти

11.12.1906

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1906

Отец: Безгодков Роман Варлаамов

Мать: Безгодова Матрона Федорова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.3.2034 МК Камышевское 1906 Лл. 48 об. – 49 Р102. 27 (28) сентября. Михаил Д.Ожогиной кр. Роман Варлаамов Безгодов и зже Матрона Федорова, оба правосл. В: с.Камышевского кр. Иоанн Ма... Показать все
Смерть
11.12.1906
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.3.2034 МК Камышевское 1906, л. 129 об. У78. 11 (13) декабря Д.Ожогиной кр. Романа Варламова Безгодова сын Михаил, 2,5 мес., [причины смерти не указаны].
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