Безгодов Михаил Романов
Место рождения
Дата рождения27.09.1906
Дата смерти11.12.1906
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
27.09.1906
ГАКО (Курган). 235.3.2034 МК Камышевское 1906 Лл. 48 об. – 49 Р102. 27 (28) сентября. Михаил Д.Ожогиной кр. Роман Варлаамов Безгодов и зже Матрона Федорова, оба правосл. В: с.Камышевского кр. Иоанн Ма... Показать все
Смерть
11.12.1906
ГАКО (Курган). 235.3.2034 МК Камышевское 1906, л. 129 об. У78. 11 (13) декабря Д.Ожогиной кр. Романа Варламова Безгодова сын Михаил, 2,5 мес., [причины смерти не указаны].