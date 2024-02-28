Безгодков Евфимий Романов
Место рождения
Дата рождения01.04.1889
Дата смерти21.09.1889
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1889
Р20. 01 (02) апреля. Евфимий Д.Ожогиной запасный рядовой Роман Варлаамов Безгодов и зже Александра Тихонова, оба православные. В: с.Камышевского кр. Василий Федоров Овечкин и девица Анисья Назарова Мо... Показать все
Смерть
21.09.1889
У61. 21 (22) сентября Д.Ожогиной запасного рядового Романа Варлаамова Безгодова сын Евфимий, 6 мес, от поноса. 235.3.163 МК Камышевское 1889, Лл. 103 об. – 104