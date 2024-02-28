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Безгодков Евфимий Романов

Место рождения

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

01.04.1889

Дата смерти

21.09.1889

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1889

Отец: Безгодков Роман Варлаамов

Мать: Безгодкова Александра Тихонова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Р20. 01 (02) апреля. Евфимий Д.Ожогиной запасный рядовой Роман Варлаамов Безгодов и зже Александра Тихонова, оба православные. В: с.Камышевского кр. Василий Федоров Овечкин и девица Анисья Назарова Мо... Показать все
Смерть
21.09.1889
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
У61. 21 (22) сентября Д.Ожогиной запасного рядового Романа Варлаамова Безгодова сын Евфимий, 6 мес, от поноса. 235.3.163 МК Камышевское 1889, Лл. 103 об. – 104
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