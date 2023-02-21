Козлов Николай Михайлович
Место рожденияРоссия, починок Иеремия Козлова, Смертинской волости, Котельнического района, Вятская губерния
Дата рождения29.11.1902
Дата смертиОколо ?.12.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1902
Россия, починок Иеремия Козлова, Смертинской волости, Котельнического района, Вятская губерния
Бракосочетание
Около 1922
Жена: Елена
Рождение ребёнка
Около 1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елена
Бракосочетание
Около 1934
Рождение ребёнка
27.01.1935
Сын: Козлов Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Козлова Пелагея Дмитриевна
Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
06.10.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Пелагея Дмитриевна
Россия
Работа или профессия
Неизвестно
начальник ж/д станции
Военная служба
Неизвестно
станция Марадыковсий, село Мирное
Разъезд, начальник ЖД станции
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Пелагея Дмитриевна
Смерть
Около ?.12.1985
Россия