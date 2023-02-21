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Козлов Николай Михайлович

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Место рождения

Россия, починок Иеремия Козлова, Смертинской волости, Котельнического района, Вятская губерния

Дата рождения

29.11.1902

Дата смерти

Около ?.12.1985

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1871 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

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Около 1928 г.р.
1935 г.р.
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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1902

Отец: Козлов Михаил Васильевич

Мать: Козлова Параскева Митрофановна

Россия, починок Иеремия Козлова, Смертинской волости, Котельнического района, Вятская губерния
Бракосочетание
Около 1922

Жена: Елена

Рождение ребёнка
Около 1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: ?

Мать ребёнка: Елена

Бракосочетание
Около 1934

Жена: Козлова Пелагея Дмитриевна

Рождение ребёнка
27.01.1935

Сын: Козлов Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Козлова Пелагея Дмитриевна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
06.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Пелагея Дмитриевна

Россия
Работа или профессия
Неизвестно
начальник ж/д станции
Военная служба
Неизвестно
станция Марадыковсий, село Мирное
Разъезд, начальник ЖД станции
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Пелагея Дмитриевна

Смерть
Около ?.12.1985
Россия
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