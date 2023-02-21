Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1922
Рождение ребёнка
Около 1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козлов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: ?
Отец ребёнка: Козлов Николай Михайлович
Смерть
Около 1930
Причина смерти: тиф