Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1930

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1928 г.р.

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1922

Муж: Козлов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: ?

Отец ребёнка: Козлов Николай Михайлович

Смерть
Около 1930
Причина смерти: тиф
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