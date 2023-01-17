Козлов Геннадий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Геннадий Николаевич

Козлов Геннадий Николаевич

avatar

Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

27.01.1935

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1935

Отец: Козлов Николай Михайлович

Мать: Козлова Пелагея Дмитриевна

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
06.01.1962

Жена: Козлова Надежда Георгиевна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
07.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Надежда Георгиевна

Киров, Кировский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
11.04.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Надежда Георгиевна

Россия
Работа или профессия
Неизвестно
"Кировский ордена Отечественной войны I степени комбинат искусственных кож"
Образование
Неизвестно
Киров
Кировский Политехнический Институт (факультет Промышленно-гражданского строительства) | бакалавр
Смерть
1990
Киров, город Киров, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close