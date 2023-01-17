Козлов Геннадий Николаевич
Место рождения
Дата рождения27.01.1935
Дата смерти1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1935
Бракосочетание
06.01.1962
Рождение ребёнка
07.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Надежда Георгиевна
Киров, Кировский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
11.04.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Надежда Георгиевна
Россия
Работа или профессия
Неизвестно
"Кировский ордена Отечественной войны I степени комбинат искусственных кож"
Образование
Неизвестно
Киров
Кировский Политехнический Институт (факультет Промышленно-гражданского строительства) | бакалавр
Смерть
1990