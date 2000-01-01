Козлова (Червякова) Параскева Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Червякова) Параскева Митрофановна

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Место рождения

Починок Маркелла Червякова, Котельнический район, Вятская губерния

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Червяков Митрофан

Мать: не указана

Починок Маркелла Червякова, Котельнический район, Вятская губерния
Бракосочетание
31.01.1897

Муж: Козлов Михаил Васильевич

Свяо-Троицкий собор г. Котельнича
Рождение ребёнка
23.05.1897

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Козлов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
29.11.1902

Сын: Козлов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Козлов Михаил Васильевич

Россия, починок Иеремия Козлова, Смертинской волости, Котельнического района, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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