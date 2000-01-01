Козлова (Червякова) Параскева Митрофановна
Место рожденияПочинок Маркелла Червякова, Котельнический район, Вятская губерния
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Червяков Митрофан
Мать: не указана
Починок Маркелла Червякова, Котельнический район, Вятская губерния
Бракосочетание
31.01.1897
Свяо-Троицкий собор г. Котельнича
Рождение ребёнка
23.05.1897
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Козлов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
29.11.1902
Сын: Козлов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Козлов Михаил Васильевич
Россия, починок Иеремия Козлова, Смертинской волости, Котельнического района, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно