Козлов Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Козлов Василий Владимирович
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1885
Жена: Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
14.09.1893
Сын: Иван
Мать ребёнка: Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
18.10.1894
Дочь: Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Пелагея Семеновна
Бракосочетание
31.01.1897
Свяо-Троицкий собор г. Котельнича
Рождение ребёнка
23.05.1897
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Козлова Параскева Митрофановна
Рождение ребёнка
29.11.1902
Сын: Козлов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Козлова Параскева Митрофановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов ?
Мать ребёнка: Пелагея Семеновна
Смерть
Неизвестно