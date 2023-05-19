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Козлов Михаил Васильевич

Место рождения

Еремея Козлова, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Козлов Василий Владимирович

Мать: не указана

Еремея Козлова, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Около 1885

Жена: Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
14.09.1893

Сын: Иван

Мать ребёнка: Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
18.10.1894

Дочь: Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Пелагея Семеновна

Бракосочетание
31.01.1897

Жена: Козлова Параскева Митрофановна

Свяо-Троицкий собор г. Котельнича
Рождение ребёнка
23.05.1897

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Козлова Параскева Митрофановна

Рождение ребёнка
29.11.1902

Сын: Козлов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Козлова Параскева Митрофановна

Еремея Козлова, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов ?

Мать ребёнка: Пелагея Семеновна

Смерть
Неизвестно
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