Козлов Василий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Василий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Козлов Владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Козлов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Котельнический р-н, починок Иеремии Козлова ?
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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