Козлов Василий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Козлов Владимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: не указана
Котельнический р-н, починок Иеремии Козлова ?
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно