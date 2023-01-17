(Хаустова) Пелагея Семеновна
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти06.10.1896
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Хаустов Симеон ( )
Мать: ?
Бракосочетание
Около 1885
Рождение ребёнка
14.09.1893
Сын: Иван
Отец ребёнка: Козлов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
18.10.1894
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Козлов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов ?
Отец ребёнка: Козлов Михаил Васильевич
Смерть
06.10.1896
От родов