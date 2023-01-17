(Хаустова) Пелагея Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хаустова) Пелагея Семеновна

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Место рождения

Хаустовы, Котельничский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

06.10.1896

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Хаустов Симеон ( )

Мать: ?

Хаустовы, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Около 1885

Муж: Козлов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
14.09.1893

Сын: Иван

Отец ребёнка: Козлов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
18.10.1894

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Козлов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов ?

Отец ребёнка: Козлов Михаил Васильевич

Смерть
06.10.1896
От родов
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