Хаустов Симеон ( ) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хаустов Симеон ( )

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Пелагея Семеновна

Мать ребёнка: ?

Хаустовы, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Симеоновна

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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