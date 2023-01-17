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Иванов Иван Иванович

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Место рождения

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1749

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Иванов Иван Семенович

Мать: Иванова Меланья Ивановна

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Иванов Александр Иванович

Мать ребёнка: Иванова Гликерия

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
22 семья в исп.1792 г. 15 семья в исп.1787г.
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Иванова Гликерия

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
22 семья в исп.1792 г. 15 семья в исп.1787г.
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Иванова Фекла Семеновна

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
17 семья в 1811
Рождение ребёнка
1793

Сын: Иванов Яков Иванович

Мать ребёнка: Иванова Фекла Семеновна

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
17 семья в 1811
Рождение ребёнка
1796

Сын: Иванов Семен Иванович

Мать ребёнка: Иванова Фекла Семеновна

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
17 семья в 1811
Рождение ребёнка
1799

Сын: Иванов Данила Иванович

Мать ребёнка: Иванова Фекла Семеновна

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
17 семья в 1811
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Фекла Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Гликерия

Смерть
После 1811
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