Иванов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Иванов Иван Семенович
Мать: Иванова Меланья Ивановна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Иванов Александр Иванович
Мать ребёнка: Иванова Гликерия
22 семья в исп.1792 г. 15 семья в исп.1787г.
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Иванова Гликерия
22 семья в исп.1792 г. 15 семья в исп.1787г.
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Иванова Фекла Семеновна
17 семья в 1811
Рождение ребёнка
1793
Сын: Иванов Яков Иванович
Мать ребёнка: Иванова Фекла Семеновна
17 семья в 1811
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Иванова Фекла Семеновна
17 семья в 1811
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Иванова Фекла Семеновна
17 семья в 1811
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Фекла Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Гликерия
Смерть
После 1811