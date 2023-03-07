Иванов Иван Семенович
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смерти15.01.1780 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Иванов Семен Федорович
Мать: не указана
Взят в ландмилицы до 1745
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Иванова Меланья Ивановна
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Иванова Меланья Ивановна
Рождение ребёнка
1749
Сын: Иванов Иван Иванович
Мать ребёнка: Иванова Меланья Ивановна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Домника Ивановна
Мать ребёнка: Иванова Анна Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Иванова Анна Ксенофонтовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Меланья Ивановна
Смерть
15.01.1780 ст.