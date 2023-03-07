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Иванов Иван Семенович

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Место рождения

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1720

Дата смерти

15.01.1780 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Иванов Семен Федорович

Мать: не указана

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Взят в ландмилицы до 1745
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Иванова Меланья Ивановна

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Иванова Меланья Ивановна

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Иванов Иван Иванович

Мать ребёнка: Иванова Меланья Ивановна

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Домника Ивановна

Мать ребёнка: Иванова Анна Ксенофонтовна

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Иванов Антон Иванович

Мать ребёнка: Иванова Анна Ксенофонтовна

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Анна Ксенофонтовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Меланья Ивановна

Смерть
15.01.1780 ст.
Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
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