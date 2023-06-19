Иванова (Новгородова) Меланья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Новгородова) Меланья Ивановна

Место рождения

Губино, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1722

Дата смерти

Между 1762 и 1787

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Губино, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
В ревизии 1762: "У меня ж, Ивана, мать Мелания, взята того же уезду и стану села Губина однодворца Ивана Новгородова дочь"
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Семенович

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Семенович

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Иванов Иван Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Семенович

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Иван Семенович

Смерть
Между 1762 и 1787
Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область