Иванова (Новгородова) Меланья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смертиМежду 1762 и 1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
В ревизии 1762: "У меня ж, Ивана, мать Мелания, взята того же уезду и стану села Губина однодворца Ивана Новгородова дочь"
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Семенович
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Семенович
Рождение ребёнка
1749
Сын: Иванов Иван Иванович
Отец ребёнка: Иванов Иван Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1762 и 1787