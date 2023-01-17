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Иванов Антон Иванович

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Место рождения

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1780

Дата смерти

08.11.1855 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Иванов Иван Семенович

Мать: Иванова Анна Ксенофонтовна

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
09.05.1796 ст.

Жена: Иванова Домника Филимоновна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Иванов Ерофей Антонович

Мать ребёнка: Иванова Домника Филимоновна

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
38 семья в 1858
Рождение ребёнка
26.05.1801 ст.

Сын: Иванов Никифор Антонович

Мать ребёнка: Иванова Домника Филимоновна

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники: однодворец Кондратей Иванов и однодворца Ивана Иванова дочь Евдокея. 38 семья в 1858 Отдан в рекруты в 1828 г.
Смерть
08.11.1855 ст.
Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
натурально
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