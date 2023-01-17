Иванов Антон Иванович
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смерти08.11.1855 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Иванов Иван Семенович
Бракосочетание
09.05.1796 ст.
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Иванова Домника Филимоновна
38 семья в 1858
Рождение ребёнка
26.05.1801 ст.
Мать ребёнка: Иванова Домника Филимоновна
Восприемники: однодворец Кондратей Иванов и однодворца Ивана Иванова дочь Евдокея. 38 семья в 1858 Отдан в рекруты в 1828 г.
Смерть
08.11.1855 ст.
натурально