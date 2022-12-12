Иванова Гликерия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Иванов Александр Иванович
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович
22 семья в исп.1792 г. 15 семья в исп.1787г.
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович
22 семья в исп.1792 г. 15 семья в исп.1787г.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно