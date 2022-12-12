Иванова Гликерия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Гликерия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Иванов Александр Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
22 семья в исп.1792 г. 15 семья в исп.1787г.
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
22 семья в исп.1792 г. 15 семья в исп.1787г.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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