Иванова Фекла Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович
17 семья в 1811
Рождение ребёнка
1793
Сын: Иванов Яков Иванович
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович
17 семья в 1811
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович
17 семья в 1811
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович
17 семья в 1811
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно