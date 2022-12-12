Иванова Фекла Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Фекла Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
17 семья в 1811
Рождение ребёнка
1793

Сын: Иванов Яков Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
17 семья в 1811
Рождение ребёнка
1796

Сын: Иванов Семен Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
17 семья в 1811
Рождение ребёнка
1799

Сын: Иванов Данила Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
17 семья в 1811
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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