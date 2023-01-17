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Данилов Яков Егорович

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Место рождения

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

21.03.1881 ст.

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1881 ст.

Отец: Данилов Егор Яковлев

Мать: Данилова Наталья Ивановна

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
23.04.1900 ст.

Жена: Данилова Прасковья Григорьевна

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
06.10.1910 ст.

Дочь: Гусева Евфросинья Яковлевна

Мать ребёнка: Данилова Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
13.01.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Данилова Прасковья Григорьевна

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилова Таисья Яковлевна

Мать ребёнка: Данилова Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Борис Яковлевич

Мать ребёнка: Данилова Прасковья Григорьевна

Смерть
1957
Москва, город федерального значения Москва
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