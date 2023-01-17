Данилов Яков Егорович
Место рождения
Дата рождения21.03.1881 ст.
Дата смерти1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1881 ст.
Отец: Данилов Егор Яковлев
Бракосочетание
23.04.1900 ст.
Рождение ребёнка
06.10.1910 ст.
Дочь: Гусева Евфросинья Яковлевна
Мать ребёнка: Данилова Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
13.01.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Данилова Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данилова Таисья Яковлевна
Мать ребёнка: Данилова Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Данилова Прасковья Григорьевна
Смерть
1957
Москва, город федерального значения Москва