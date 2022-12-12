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Данилов Егор Яковлев

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Место рождения

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

13.02.1897 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Данилов Яков Иванович

Мать: Александра Тимофеевна

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
04.11.1879 ст.

Жена: Данилова Наталья Ивановна

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
21.03.1881 ст.

Сын: Данилов Яков Егорович

Мать ребёнка: Данилова Наталья Ивановна

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Данилов Иван Егорович

Мать ребёнка: Данилова Наталья Ивановна

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.05.1888 ст.

Дочь: Подсобляева Елена Егоровна

Мать ребёнка: Данилова Наталья Ивановна

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
28.02.1891 ст.

Дочь: Мария Егоровна

Мать ребёнка: Данилова Наталья Ивановна

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
13.02.1897 ст.
Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
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