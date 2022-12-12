Данилов Егор Яковлев
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смерти13.02.1897 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Данилов Яков Иванович
Мать: Александра Тимофеевна
Бракосочетание
04.11.1879 ст.
Рождение ребёнка
21.03.1881 ст.
Мать ребёнка: Данилова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Данилова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
16.05.1888 ст.
Дочь: Подсобляева Елена Егоровна
Мать ребёнка: Данилова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
28.02.1891 ст.
Дочь: Мария Егоровна
Мать ребёнка: Данилова Наталья Ивановна
Смерть
13.02.1897 ст.