Данилова (Остафьева) Прасковья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова (Остафьева) Прасковья Григорьевна

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Место рождения

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

21.09.1881 ст.

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1881 ст.

Отец: Остафьев Григорий Иванович

Мать: Анна Михайловна

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
23.04.1900 ст.

Муж: Данилов Яков Егорович

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
06.10.1910 ст.

Дочь: Гусева Евфросинья Яковлевна

Отец ребёнка: Данилов Яков Егорович

Рождение ребёнка
13.01.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Данилов Яков Егорович

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Борис Яковлевич

Отец ребёнка: Данилов Яков Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилова Таисья Яковлевна

Отец ребёнка: Данилов Яков Егорович

Смерть
1979
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