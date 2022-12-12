Данилова (Остафьева) Прасковья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения21.09.1881 ст.
Дата смерти1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1881 ст.
Отец: Остафьев Григорий Иванович
Мать: Анна Михайловна
Бракосочетание
23.04.1900 ст.
Рождение ребёнка
06.10.1910 ст.
Дочь: Гусева Евфросинья Яковлевна
Отец ребёнка: Данилов Яков Егорович
Рождение ребёнка
13.01.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Данилов Яков Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Данилов Яков Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данилова Таисья Яковлевна
Отец ребёнка: Данилов Яков Егорович
Смерть
1979