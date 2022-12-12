Данилова (Кондратьева) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860 ст.
Отец: Кондратьев Иоанн Петрович?
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1879 ст.
Муж: Данилов Егор Яковлев
Рождение ребёнка
21.03.1881 ст.
Отец ребёнка: Данилов Егор Яковлев
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Данилов Егор Яковлев
Рождение ребёнка
16.05.1888 ст.
Дочь: Подсобляева Елена Егоровна
Отец ребёнка: Данилов Егор Яковлев
Рождение ребёнка
28.02.1891 ст.
Дочь: Мария Егоровна
Отец ребёнка: Данилов Егор Яковлев
Смерть
Неизвестно