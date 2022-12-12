Данилова (Кондратьева) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова (Кондратьева) Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860 ст.

Отец: Кондратьев Иоанн Петрович?

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1879 ст.

Муж: Данилов Егор Яковлев

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
21.03.1881 ст.

Сын: Данилов Яков Егорович

Отец ребёнка: Данилов Егор Яковлев

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Данилов Иван Егорович

Отец ребёнка: Данилов Егор Яковлев

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.05.1888 ст.

Дочь: Подсобляева Елена Егоровна

Отец ребёнка: Данилов Егор Яковлев

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
28.02.1891 ст.

Дочь: Мария Егоровна

Отец ребёнка: Данилов Егор Яковлев

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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