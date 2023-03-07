Клековкин Трофим (Трофимко) Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1610
Дата смертиПосле 1669
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1610
Отец: Клековкин Иван (Ивашко)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1628
Сын: Клековкин Карп (Карпунка) Трофимов
Мать ребёнка: не указана
поч. Карпунки Клековкина, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1631
Сын: Клековкин Корнило (Корнилка) Трофимов
Мать ребёнка: не указана
поч. Карпунки Клековкина, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1639
Сын: Клековкин Семен (Сенка) Трофимов
Мать ребёнка: не указана
поч. Карпунки Клековкина, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1642
Сын: Клековкин Андрей (Андрюшка) Трофимов
Мать ребёнка: не указана
поч. Карпунки Клековкина, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1650
Сын: Клековкин Елфимко Трофимов
Мать ребёнка: не указана
поч. Карпунки Клековкина, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1653
Сын: Клековкин Афонасий (Афонка) Трофимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1655
Сын: Клековкин Богдан (Богдашка) Трофимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1658
Сын: Клековкин Софоний (Софонко) Трофимов
Мать ребёнка: не указана
Кленовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1660
Сын: Клековкин Панкрат (Панкратко) Трофимов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Карпунки Клековкина, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1669