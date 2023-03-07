Клековкин Трофим (Трофимко) Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клековкин Трофим (Трофимко) Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1610

Дата смерти

После 1669

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1610

Отец: Клековкин Иван (Ивашко)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1628

Сын: Клековкин Карп (Карпунка) Трофимов

Мать ребёнка: не указана

поч. Карпунки Клековкина, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1631

Сын: Клековкин Корнило (Корнилка) Трофимов

Мать ребёнка: не указана

поч. Карпунки Клековкина, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1639

Сын: Клековкин Семен (Сенка) Трофимов

Мать ребёнка: не указана

поч. Карпунки Клековкина, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1642

Сын: Клековкин Андрей (Андрюшка) Трофимов

Мать ребёнка: не указана

поч. Карпунки Клековкина, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1650

Сын: Клековкин Елфимко Трофимов

Мать ребёнка: не указана

поч. Карпунки Клековкина, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1653

Сын: Клековкин Афонасий (Афонка) Трофимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1655

Сын: Клековкин Богдан (Богдашка) Трофимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1658

Сын: Клековкин Софоний (Софонко) Трофимов

Мать ребёнка: не указана

Кленовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1660

Сын: Клековкин Панкрат (Панкратко) Трофимов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Карпунки Клековкина, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1669
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