Клековкин Софоний (Софонко) Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клековкин Софоний (Софонко) Трофимов

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Место рождения

Кленовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1658

Дата смерти

1723

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1658

Отец: Клековкин Трофим (Трофимко) Иванов

Мать: не указана

Кленовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1678

Сын: Клековкин Обросим Софонеев

Мать ребёнка: Клековкина Ирина Романова

Рождение ребёнка
Около 1685

Сын: Клековкин Ларион Софонеев

Мать ребёнка: Клековкина Ирина Романова

Кленовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Клековин Терентий (Терешка) Софонеев

Мать ребёнка: Клековкина Ирина Романова

Кленовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
До 1691

Сын: Клековин Агафон Софонеев

Мать ребёнка: Клековкина Ирина Романова

Кленовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клековкина Ирина Романова

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кленовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1723
Кленовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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