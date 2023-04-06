Клековкин Софоний (Софонко) Трофимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1658
Дата смерти1723
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1658
Отец: Клековкин Трофим (Трофимко) Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1678
Сын: Клековкин Обросим Софонеев
Мать ребёнка: Клековкина Ирина Романова
Рождение ребёнка
Около 1685
Сын: Клековкин Ларион Софонеев
Мать ребёнка: Клековкина Ирина Романова
Рождение ребёнка
Около 1690
Сын: Клековин Терентий (Терешка) Софонеев
Мать ребёнка: Клековкина Ирина Романова
Рождение ребёнка
До 1691
Мать ребёнка: Клековкина Ирина Романова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1723