Клековкин Ларион Софонеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1685
Дата смерти1753
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685
Рождение ребёнка
Около 1706
Мать ребёнка: Клековина Улита Никонова
Рождение ребёнка
Около 1712
Дочь: Городилова Мавра Ларионова
Мать ребёнка: Клековина Улита Никонова
Рождение ребёнка
Около 1719
Мать ребёнка: Клековина Улита Никонова
Рождение ребёнка
Около 1721
Мать ребёнка: Клековина Улита Никонова
Рождение ребёнка
Около 1726
Дочь: Дарья Ларионова
Мать ребёнка: Клековина Улита Никонова
Рождение ребёнка
Около 1728
Мать ребёнка: Клековина Улита Никонова
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Родигина Анна Ларионова
Мать ребёнка: Клековина Улита Никонова
Рождение ребёнка
Около 1736
Дочь: Мартынова Параскева Ларионова
Мать ребёнка: Клековина Улита Никонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клековина Улита Никонова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1753