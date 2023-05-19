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Клековкин Ларион Софонеев

Место рождения

Кленовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1685

Дата смерти

1753

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685

Отец: Клековкин Софоний (Софонко) Трофимов

Мать: Клековкина Ирина Романова

Кленовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1706

Сын: Клековин Викул Ларионов

Мать ребёнка: Клековина Улита Никонова

Рождение ребёнка
Около 1712

Дочь: Городилова Мавра Ларионова

Мать ребёнка: Клековина Улита Никонова

Осетровская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Клековин Степан Ларионов

Мать ребёнка: Клековина Улита Никонова

Осетровская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Клековин Тихон Ларионов

Мать ребёнка: Клековина Улита Никонова

Кленовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1726

Дочь: Дарья Ларионова

Мать ребёнка: Клековина Улита Никонова

Осетровская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Клековин Денис Ларионов

Мать ребёнка: Клековина Улита Никонова

Осетровская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Родигина Анна Ларионова

Мать ребёнка: Клековина Улита Никонова

Осетровская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1736

Дочь: Мартынова Параскева Ларионова

Мать ребёнка: Клековина Улита Никонова

Осетровская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клековина Улита Никонова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Осетровская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1753
Осетровская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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