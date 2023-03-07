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Клековкин Обросим Софонеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1678

Дата смерти

1742

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1678

Отец: Клековкин Софоний (Софонко) Трофимов

Мать: Клековкина Ирина Романова

Рождение ребёнка
Около 1707

Дочь: Улита Обросимова

Мать ребёнка: Клековкина Федосья Степанова

Кленовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Клековкин Степан Обросимов

Мать ребёнка: Клековкина Федосья Степанова

Кленовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Клековин Андрей Обросимов

Мать ребёнка: Клековкина Федосья Степанова

Кленовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Клековин Федор Обросимов

Мать ребёнка: Клековкина Федосья Степанова

Кленовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клековкина Федосья Степанова

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кленовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1742
Кленовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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