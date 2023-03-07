Клековкин Обросим Софонеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1678
Дата смерти1742
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1678
Рождение ребёнка
Около 1707
Дочь: Улита Обросимова
Мать ребёнка: Клековкина Федосья Степанова
Рождение ребёнка
Около 1714
Сын: Клековкин Степан Обросимов
Мать ребёнка: Клековкина Федосья Степанова
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Клековин Андрей Обросимов
Мать ребёнка: Клековкина Федосья Степанова
Рождение ребёнка
Около 1727
Мать ребёнка: Клековкина Федосья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1742