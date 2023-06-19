Клековин Андрей Обросимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлековин Андрей Обросимов

Клековин Андрей Обросимов

Место рождения

Кленовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: Клековкин Обросим Софонеев

Мать: Клековкина Федосья Степанова

Кленовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Клековин Ефрем Андреев

Мать ребёнка: Клековина Агафия Яковлева

Кленовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Феврония Андреева

Мать ребёнка: Клековина Агафия Яковлева

Кленовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Клековин Федор Андреев

Мать ребёнка: Клековина Агафия Яковлева

Семериковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Клековин Влас Андреев

Мать ребёнка: Клековина Агафия Яковлева

Семериковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клековина Агафия Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Семериковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762