Клековин Андрей Обросимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1716
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716
Рождение ребёнка
Около 1742
Мать ребёнка: Клековина Агафия Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Феврония Андреева
Мать ребёнка: Клековина Агафия Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1747
Мать ребёнка: Клековина Агафия Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1753
Мать ребёнка: Клековина Агафия Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762