Клековкин Степан Обросимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1714
Дата смерти1761
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714
Рождение ребёнка
Около 1736
Дочь: Ашихмина Софья Степанова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Шулепова Ирина Степанова
Мать ребёнка: Клековкина Домника Иванова
Семериковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1739
Дочь: Брюхова Марфа Степанова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1749
Мать ребёнка: Клековкина Домника Иванова
Рождение ребёнка
Около 1752
Мать ребёнка: Клековкина Домника Иванова
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Агафья Степанова
Мать ребёнка: Клековкина Домника Иванова
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Клековкин Михаил Степанов
Мать ребёнка: Клековкина Домника Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1761