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Клековкин Степан Обросимов

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Место рождения

Кленовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1714

Дата смерти

1761

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714

Отец: Клековкин Обросим Софонеев

Мать: Клековкина Федосья Степанова

Кленовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1736

Дочь: Ашихмина Софья Степанова

Мать ребёнка: не указана

Кленовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Шулепова Ирина Степанова

Мать ребёнка: Клековкина Домника Иванова

Семериковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1739

Дочь: Брюхова Марфа Степанова

Мать ребёнка: не указана

Кленовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Клековкин Илья Степанов

Мать ребёнка: Клековкина Домника Иванова

Кленовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Клековкин Антон Степанов

Мать ребёнка: Клековкина Домника Иванова

Кленовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Агафья Степанова

Мать ребёнка: Клековкина Домника Иванова

Кленовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Клековкин Михаил Степанов

Мать ребёнка: Клековкина Домника Иванова

Кленовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клековкина Домника Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кленовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1761
Кленовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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