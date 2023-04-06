Шулепова (Клековкиных) Ирина Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулепова (Клековкиных) Ирина Степанова

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Место рождения

Семериковская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1775

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Клековкин Степан Обросимов

Мать: Клековкина Домника Иванова

Семериковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Шулепов Ераст (Эраст) Петров

Отец ребёнка: Шулепов Петр Данилов

дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Шулепов Меркурей Петров

Отец ребёнка: Шулепов Петр Данилов

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Марфа Петрова

Отец ребёнка: Шулепов Петр Данилов

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Сырчина Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Шулепов Петр Данилов

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулепов Петр Данилов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1775
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