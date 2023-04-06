Шулепова (Клековкиных) Ирина Степанова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиПосле 1775
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Шулепов Ераст (Эраст) Петров
Отец ребёнка: Шулепов Петр Данилов
дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1764
Отец ребёнка: Шулепов Петр Данилов
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Марфа Петрова
Отец ребёнка: Шулепов Петр Данилов
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Сырчина Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Шулепов Петр Данилов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шулепов Петр Данилов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1775