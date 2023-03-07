Шулепов Меркурей Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1764
Дата смерти1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: Шулепов Петр Данилов
Мать: Шулепова Ирина Степанова
Рождение ребёнка
Около 1783
Мать ребёнка: Шулепова Евдокия Порфирьева
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Варвара Меркурьева
Мать ребёнка: Шулепова Евдокия Порфирьева
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Агафия Меркурьева
Мать ребёнка: Шулепова Евдокия Порфирьева
Рождение ребёнка
Около 1795
Мать ребёнка: Шулепова Евдокия Порфирьева
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Шулепов Севастьян Меркуриев
Мать ребёнка: Шулепова Евдокия Порфирьева
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Соломония Меркурьева
Мать ребёнка: Шулепова Евдокия Порфирьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1816