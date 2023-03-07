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Шулепов Меркурей Петров

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Место рождения

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

1816

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Шулепов Петр Данилов

Мать: Шулепова Ирина Степанова

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Шулепов Яков Меркуриев

Мать ребёнка: Шулепова Евдокия Порфирьева

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Варвара Меркурьева

Мать ребёнка: Шулепова Евдокия Порфирьева

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Агафия Меркурьева

Мать ребёнка: Шулепова Евдокия Порфирьева

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Шулепов Петр Меркуриев

Мать ребёнка: Шулепова Евдокия Порфирьева

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Шулепов Севастьян Меркуриев

Мать ребёнка: Шулепова Евдокия Порфирьева

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Соломония Меркурьева

Мать ребёнка: Шулепова Евдокия Порфирьева

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шулепова Евдокия Порфирьева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1816
Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
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