Шулепова (Преснецова) Евдокия Порфирьева
Место рожденияпоч. Преснецовский, Зачурмыжская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Преснецовский, Зачурмыжская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1783
Отец ребёнка: Шулепов Меркурей Петров
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Варвара Меркурьева
Отец ребёнка: Шулепов Меркурей Петров
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Агафия Меркурьева
Отец ребёнка: Шулепов Меркурей Петров
Рождение ребёнка
Около 1795
Отец ребёнка: Шулепов Меркурей Петров
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Шулепов Севастьян Меркуриев
Отец ребёнка: Шулепов Меркурей Петров
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Соломония Меркурьева
Отец ребёнка: Шулепов Меркурей Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816