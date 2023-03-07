Шулепова (Преснецова) Евдокия Порфирьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулепова (Преснецова) Евдокия Порфирьева

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Место рождения

поч. Преснецовский, Зачурмыжская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Преснецовский, Зачурмыжская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Шулепов Яков Меркуриев

Отец ребёнка: Шулепов Меркурей Петров

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Варвара Меркурьева

Отец ребёнка: Шулепов Меркурей Петров

Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Агафия Меркурьева

Отец ребёнка: Шулепов Меркурей Петров

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Шулепов Петр Меркуриев

Отец ребёнка: Шулепов Меркурей Петров

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Шулепов Севастьян Меркуриев

Отец ребёнка: Шулепов Меркурей Петров

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Соломония Меркурьева

Отец ребёнка: Шулепов Меркурей Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулепов Меркурей Петров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816
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