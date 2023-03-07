(Шулепова) Марфа Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шулепова) Марфа Петрова

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Место рождения

Плетни

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Около 1739 г.р.

Мать

Около 1737 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Шулепов Петр Данилов

Мать: Шулепова Ирина Степанова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Воронская, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1795
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