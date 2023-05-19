Брюхова (Клековкина) Марфа Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брюхова (Клековкина) Марфа Степанова

Место рождения

Кленовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1714 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: Клековкин Степан Обросимов

Мать: не указана

Кленовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Брюховская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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