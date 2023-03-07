Клековкин Андрей (Андрюшка) Трофимов
Место рожденияпоч. Карпунки Клековкина, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1642
Дата смертиПосле 1702
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1642
Отец: Клековкин Трофим (Трофимко) Иванов
Мать: не указана
поч. Карпунки Клековкина, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1665
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1665
Сын: Клековкин Емельян (Емелька) Андреев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Обухов, Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1702