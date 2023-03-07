Клековкин Андрей (Андрюшка) Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлековкин Андрей (Андрюшка) Трофимов

Клековкин Андрей (Андрюшка) Трофимов

avatar

Место рождения

поч. Карпунки Клековкина, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1642

Дата смерти

После 1702

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1642

Отец: Клековкин Трофим (Трофимко) Иванов

Мать: не указана

поч. Карпунки Клековкина, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1665

Сын: Клековкин Сава Андреев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1665

Сын: Клековкин Емельян (Емелька) Андреев

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Обухов, Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1702
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close