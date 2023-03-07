Клековкин Афонасий (Афонка) Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1653
Дата смертиДо 1702
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1653
Отец: Клековкин Трофим (Трофимко) Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1673
Сын: Клековкин Софрон (Софронко) Афонасьев
Мать ребёнка: не указана
поч. по др. сторону р. Лебедки, Кырмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. по др. сторону р. Лебедки, Кырмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
До 1702
поч. по др. сторону р. Лебедки, Кырмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя