Клековкин Афонасий (Афонка) Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клековкин Афонасий (Афонка) Трофимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1653

Дата смерти

До 1702

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1653

Отец: Клековкин Трофим (Трофимко) Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1673

Сын: Клековкин Софрон (Софронко) Афонасьев

Мать ребёнка: не указана

поч. по др. сторону р. Лебедки, Кырмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. по др. сторону р. Лебедки, Кырмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
До 1702
поч. по др. сторону р. Лебедки, Кырмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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