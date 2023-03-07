Клековкин Софрон (Софронко) Афонасьев
Место рожденияпоч. по др. сторону р. Лебедки, Кырмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1673
Дата смертиПосле 1721
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1673
Отец: Клековкин Афонасий (Афонка) Трофимов
Мать: не указана
поч. по др. сторону р. Лебедки, Кырмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1696
Сын: Клековкин Спиридон Софронов
Мать ребёнка: не указана
поч. Андрюшки Суслопарова, Кырмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1711
Мать ребёнка: не указана
поч. Андрюшки Суслопарова, Кырмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Андрюшки Суслопарова, Кырмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721