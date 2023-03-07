Клековкин Софрон (Софронко) Афонасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клековкин Софрон (Софронко) Афонасьев

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Место рождения

поч. по др. сторону р. Лебедки, Кырмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1673

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1673

Отец: Клековкин Афонасий (Афонка) Трофимов

Мать: не указана

поч. по др. сторону р. Лебедки, Кырмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1696

Сын: Клековкин Спиридон Софронов

Мать ребёнка: не указана

поч. Андрюшки Суслопарова, Кырмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1711

Сын: Клековкин Семен Софронов

Мать ребёнка: не указана

поч. Андрюшки Суслопарова, Кырмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Андрюшки Суслопарова, Кырмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721
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